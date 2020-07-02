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بروتوكول بين الصحة و الأزهر لمد مستشفيات الوزارة بأطباء من الجامعة

07:33 م الخميس 02 يوليه 2020
بروتوكول بين الصحة و الأزهر لمد مستشفيات الوزارة بأطباء من الجامعة

بروتوكول بين الصحة و الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

وقعت جامعة الأزهر، الخميس، بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان، لدعم مستشفيات الوزارة بمرسى مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر، بأطباء كليات الجامعة.

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة، المشرف العام على قطاع المستشفيات، أن البروتوكول يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية التنسيق والتعاون من أجل استثمار الإمكانيات المتاحة بالدولة لصالح المواطن المصري.

ولفت إلى أن البروتوكول يأتي تنفيذا للسياسات الصحية للدولة وحرصا على تقديم خدمات علاجية وتشخيصية بمستوى طبي متميز لجميع المرضى المترددين على المستشفيات في جميع محافظات الجمهورية، حيث يلتزم القطاع الطبي بجامعة الأزهر بتلبية احتياجات المستشفى من خدمات أعضاء هيئة التدريس في كافة التخصصات، وكذلك عمل دورات تدريبية للأطباء المقيمين والأخصائيين بالمستشفيات وتدريب أطباء الزمالة المصرية.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور مصطفى عبدالغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الرعاية العلاجية، نائبا عن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

يأتي ذلك في إطار رسالة مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، في خدمة الوطن والمواطن جنبا إلى جنب مع جهود الدولة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وزارة الصحة جامعة الأزهر مرسى مطروح جنوب سيناء البحر الأحمر السيسي الدكتور محمود صديق الرئيس السيسي

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