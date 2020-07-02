الأحد.. "الثقافة" تقرر استئناف العمل في 16 مكتبة بـ10 محافظات

كتب- مصراوي:

حددت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، صباح الأحد 5 يوليو، موعداً لاستئناف وانتظام العمل بـ16 مكتبة في 10 محافظات كبداية لعودة مختلف الأنشطة الثقافية والفكرية والفنية في مصر تدريجياً.

ومن المقرر أن يتم استكمال تشغيل باقي المكتبات كمرحلة ثانية خلال النصف الثاني من شهر يوليو.

وقالت عبدالدايم، إن استئناف العمل بعدد من المكتبات التابعة لمختلف قطاعات وزارة الثقافة يأتي في إطار خطة زمنية لاستعادة الحراك الفكري وتقديم خدمة ثقافية للجمهور والباحثين.

وأضافت أن البدء بإعادة تشغيل المكتبات جاء باعتبار القراءة أصل المعرفة، مشيرة إلى استهداف تشغيل جميع مكتبات مصر خلال النصف الثاني من شهر يوليو.

وأكدت عبدالدايم، أن التشغيل يتم طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجمهور والعاملين والتي تشمل استقبال 25% من الطاقة الاستيعابية، ووضع أجهزة التعقيم الذاتي على بوابات الدخول، وإجراء عمليات قياس الحرارة، والالتزام بمسافات التباعد الآمنة، والتطهير الشامل للمنشآت، وتوزيع مطبوعات إرشادية توعوية على الزائرين، وتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من خطة إعادة التشغيل للمكتبات تضم 12 مكتبة تابعة للهيئة المصرية العامة للكتاب، هي المركز الدولي للكتاب، ومكتبة 26 يوليو بالقاهرة بالإضافة إلى مكتبات محافظات الجيزة، والمنيا، وأسيوط، وأسوان، وطنطا، والمحلة، ودمنهور، والإسماعيلية، وبورفؤاد، والمنصورة، مع تشغيل منافذ البيع التابعة للهيئة المصرية العامة للكتاب على فترتين منعا للتكدس والازدحام، وقاعة الاطلاع بمركز أدب الطفل وقاعة الاطلاع في باب الخلق بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ومكتبة القاهرة الكبرى، ومكتبة المترجم بالمركز القومي للترجمة.