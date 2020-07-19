غداً.. الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي الحجة وتعلن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى
كتب- محمود مصطفى:
تستطلع دار الإفتاء المصرية غدا، الاثنين، هلال شهر ذي الحجة لعام 1441 هجرية، عبر لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية عن مدى تحقق رؤية هلال شهر ذي الحجة، وإعلان موعد وقفة عرفات، وأول أيام عيد الأضحى المبارك، غدا الاثنين الـ29 من ذي القعدة، الموافق 20 من يوليو لعام 2020.
كان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أعلن أن الأربعاء الموافق 22 من يوليو الجاري هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1441 هجرية، وأن الخميس الـ30 من الشهر نفسه هو موعد وقفة عرفات.
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