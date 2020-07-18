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أبو شقة يُكلف رؤساء لجان الوفد بإعداد أسماء المرشحين لمجلس النواب

07:04 م السبت 18 يوليه 2020
أبو شقة يُكلف رؤساء لجان الوفد بإعداد أسماء المرشحين لمجلس النواب

المستشار بهاء الدين أبو شقة

(مصراوي):

أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتكليف رؤساء اللجان العامة في المحافظات، بإعداد وعرض أسماء المرشحين لمجلس النواب المُقبل على المقاعد الفردية في دوائرهم الانتخابية خلال مدة أقصاها 8 أغسطس 2020.

وتضمن القرار إعداد وعرض أسماء المرشحات لمجلس النواب المقبل على النظام الفردي أو القائمة، من السيدات كلًا في نطاق محافظته في مدة أقصاها 8 أغسطس 2020.

وكلف سكرتير عام حزب الوفد بتنفيذ ما جاء في هذا القرار وتقديم تقرير أسبوعي لرئيس الحزب، على أن يُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يُخالف ذلك من قرارات.​

بهاء الدين أبو شقة حزب الوفد مجلس النواب

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