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"الوطنية للانتخابات": لا مجال للحديث عن تزوير الانتخابات.. والكلمة اختفت من القاموس المصري

01:15 م السبت 18 يوليه 2020
"الوطنية للانتخابات": لا مجال للحديث عن تزوير الانتخابات.. والكلمة اختفت من القاموس المصري

الهيئة الوطنية للانتخابات

أكد المستشار خالد عراق، عضو الهيئة الوطنية للانتخابات، أن كل من يحمل تصريحا من الهيئة الوطنية للانتخابات سيدخل اللجان ولكن دون أن يعيق العملية الانتخابية سواء خلال التصويت أو الفرز ، متابعا: "كلمة التزوير اختفت من القاموس المصرى منذ سنوات، حتى من يروجوا الشائعات لن يجرؤوا على ترديد شائعات بتزوير الانتخابات، لا مجال و لا حديث حتى على سبيل الشائعات ليزوروا حقيقة ".

وأضاف المستشار خالد عراق، أن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات في سبيل إتمام سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ في ظل التحديات التي تواجهها مصر خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا، مؤكدا على أن قاعدة بيانات الناخبين تتضمن حوالى 63 مليون ناخب يحق لهم التصويت هذه الانتخابات، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بزيادة عدد اللجان الفرعية بسبب جائحة فيروس كورونا بحوالى 17 الف لجنة فرعية.

الهيئة الوطنية للانتخابات خالد عراق تزوير الانتخابات الشائعات

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