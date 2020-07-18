الطرح غدا.. كيف تحسب قيمة أقساط شقق نظام التمويل العقاري؟ تصل لـ9795 جنيها

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح أول إعلانات بيع الوحدات السكنية، غدا الأحد، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتوسطي الدخل، في عدد من المدن الجديدة بمساحات تتراوح بين 100م2 و150م2 كاملة التشطيب، وبأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.

الطرح الجديد من صندوق الإسكان الاجتماعي يصل إلى 2271 وحدة موزعة على المشروعات (دار مصر- جنة- سكن مصر).

ويتم طرح الوحدات بنظام التمويل العقاقري؛ حيث يجرى سداد جدية الحجز والتي تتراوح بين 40 و80 ألفًا، وبعد الحجز والتخصيص يتم سداد نسبة 10% من إجمالي ثمن الوحدة كمبلغ استكمال لمُقدم جدية الحجز بعد 3 أشهر من تاريخ غلق الحجز بالموقع الإلكتروني، وتتم إتاحة شهر حدًّا أقصى لسداد المبلغ المطلوب، وذلك بنفس الطريقة السابق السداد بها لمُقدم جدية الحجز، ثم يتم استكمال جدية الحجز لـ20% من ثمن الشقة.

وبهذا يكون المتقدم سدد 30% من ثمن الشقة لحين التعاقد، وتتبقى 70% سيتم سدادها بنظام التمويل العقاري.

وتوجد شقق سكن مصر في 5 مدن بإجمالي 691 شقة: (أكتوبر الجديدة- المنيا الجديدة- غرب قنا- ناصر غرب أسيوط- القاهرة الجديدة)، كما تتراوح المساحات من 106 أمتار، وحتى 118 مترًا.

وتبدأ أسعار شقق سكن مصر من 364 ألفًا وحتى 950 ألف جنيه، ويصل سعر الشقة الـ106 أمتار في المنيا الجديدة إلى 364 ألف جنيه في المنيا الجديدة، وفي مدينة أكتوبر الجديدة تصل إلى 676 ألف جنيه. أما في مدينة القاهرة الجديدة وهي الأغلى ضمن هذا المشروع وتتراوح أسعار شقق سكن مصر من 811 ألف جنيه، وحتى 880 ألف جنيه؛ لكن في مدينتي غرب أسيوط وغرب قنا تبدأ الشقق من 368 ألف جنيه، وتصل إلى 395 ألف جنيه.

ويصل مقدم الحجز لشقق سكن مصر 40 ألف جنيه، بجانب مبلغ 500 جنيه كمصاريف للتسجيل (لا تُرد ولا تُسترد).

ويتضمن مشروع دار مصر طرح وحدات في 4 مدن، هي: (15 مايو- العاشر من رمضان- السادات- حدائق أكتوبر) بإجمالي عدد 575 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح من 130- 140 مترًا.

وتصل الأسعار في مدينة حدائق أكتوبر إلى 981 ألف جنيه، وفي مدينة العاشر من رمضان إلى 610 آلاف للشقق الـ115 مترًا، أما في مدينة السادات فتصل الشقة إلى 680 ألفًا، ومدينة 15 مايو تصل الشقة الـ130 مترًا إلى 831 ألف جنيه.

ويصل مقدم الحجز لشقق دار مصر 60 ألف جنيه، بجانب مبلغ 500 جنيه كمصاريف للتسجيل (لا تُرد ولا تُسترد).

أما مشروع جنة فيتم طرح وحدات في 4 مدن؛ هي: (6 أكتوبر- العبور- دمياط الجديدة- الشيخ زايد) بإجمالي عدد 1005 وحدات سكنية بمساحات تتراوح من 100- 150 مترًا.

وعن الأسعار في مشروع جنة، يصل سعر الشقة الـ100 متر في مدينة أكتوبر يبلغ 966 ألفًا، والشقة الـ130 متر أصبحت بمليون و255 ألفًا، وفي مدينة الشيخ زايد تصل الشقة إلى 100 متر وسجلت مليونًا و216 ألفًا، ومدينة دمياط الجديدة وصلت الشقة الـ130 مترًا إلى مليون و200 ألف جنيه.

ويصل مقدم الحجز لشقق جنة 80 ألف جنيه، بجانب مبلغ 500 جنيه كمصاريف للتسجيل (لا تُرد ولا تُسترد).

كيف تحسب قيمة القسط؟

ولمعرفة قيمة القسط الشهري بعد سداد الـ30% حتى التعاقد، يمكن اتباع الخطوات التالية، وتطبيقها على الأمثلة المذكورة.

سجلت أقل شقة في مشروع سكن مصر 364 ألف جنيه مساحة 106 أمتار بمدينة المنيا الجديدة، حيث يبلغ الـ30% 109 آلاف ويتبقى 254 ألف جنيه يتم سدادها بنظام التمويل العقاري، ويمكن استخدام طريقة حساب القسط الشهري الموجودة في موقع بنك مصر؛ حيث خصص البنك طريقة حسابية سهلة لمعرفة قسط التمويل العقاري، حيث يوجد على يسار الموقع، آلة حاسبة يتم من خلالها اختيار قرض التمويل العقاري ثم مبادرة البنك المركزي، وفي الخانة التي تليها تتم كتابة الرقم النهائي الذي سيحصل المتقدم للحجز على تمويل عقاري عليه، ثم كتابة عدد الأشهر.

ويمكن زياردة الموقع من هنا:

https://www.banquemisr.com/ar

وفي هذه الحالة، بلغت قيمة الـ70% من ثمن الشقة 254 ألفًا، وبإضافة الـ8% متناقصة قيمة الفوائد سيتم سداد قسط شهري ثابت لمدة 20 سنة بنحو ٢١٢٥ جنيهًا.

ولحساب أغلى شقة في مشروع سكن مصر والتي بلغ ثمنها 950 ألف جنيه، وصلت قيمة الـ30% من ثمن الوحدة 285 ألفًا، ويتم سداد هذا المبلغ قبل الاستلام، ويتبقى 665 ألف جنيه يتم سداد على 20 سنة بعد إضافة الـ8% قيمة الفائدة والتي وصل بها القسط الشهري إلى ٥٥٦٣ جنيهًا.

وفي مشروع دار مصر، بلغ سعر أقل شقة 672 ألف جنيه، ونسبة الـ30% تصل إلى 201 ألف، ويتبقى 470 ألفًا بنظام التمويل العقاري؛ حيث يصل سعر القسط إلى ٣٩٣٥ جنيهًا شهريًّا، كما وصلت سعر أغلى شقة في المشروع إلى 981 ألفًا ونسبة الـ30% تصل إلى 294 ألف جنيه، ويتبقى 686 ألف جنيه، بنظام التمويل العقاري؛ حيث يصل سعر القسط لـ٥٧٣٨ جنيهًا شهريًّا.

وفي مشروع جنة، بلغ سعر أقل شقة 754 ألف جنيه، ونسبة الـ30% تصل إلى 226 ألفًا، ويتبقى 483 ألف جنيه، بنظام التمويل العقاري؛ حيث يصل سعر القسط إلى ٤٠٤١ جنيهًا شهريًّا.

أما بالنسبة إلى أغلى شقة في مشروع جنة، فسجلت مليونًا و674 ألفًا؛ حيث يبلغ الـ30% من ثمن الشقة 502 ألف جنيه، ويتبقى مليون و171 ألفًا، و٩٧٩٥جنيهًا شهريًّا.