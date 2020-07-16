رفع إشغالات ومصادرة معدات.. الجيزة تشن حملة مكبرة لضبط المخالفين

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كتب- يوسف عفيفي:

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، حملة مكبرة من خلال قطاع حي هضبة الهرم، لضبط المخالفين للقانون وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين.

وأسفرت الحملة بحسب بيان للمحافظة، عن التالي:

- إيقاف أعمال وسحب معدات وأبواب تحويل من سكني لتجاري بالعقار 73 ج.

- فتح جراج غير مستغل بالعقار رقم 309 ن.

- إيقاف أعمال وسحب معدات وأبواب بغرض التحويل من سكني لتجاري بالعقار 136 و.

- رفع العديد من الإشغالات من المطاعم والكافيهات المخالفة وإيداعها بمخازن الحي.​