رفع إشغالات ومصادرة معدات.. الجيزة تشن حملة مكبرة لضبط المخالفين
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كتب- يوسف عفيفي:
شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، حملة مكبرة من خلال قطاع حي هضبة الهرم، لضبط المخالفين للقانون وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين.
وأسفرت الحملة بحسب بيان للمحافظة، عن التالي:
- إيقاف أعمال وسحب معدات وأبواب تحويل من سكني لتجاري بالعقار 73 ج.
- فتح جراج غير مستغل بالعقار رقم 309 ن.
- إيقاف أعمال وسحب معدات وأبواب بغرض التحويل من سكني لتجاري بالعقار 136 و.
- رفع العديد من الإشغالات من المطاعم والكافيهات المخالفة وإيداعها بمخازن الحي.
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