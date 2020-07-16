في 10 خطوات.. تعرف على طريقة التصالح في مخالفات البناء

كتب- محمد نصار:

أوشكت المهلة الممنوحة للمخالفين للتقدم بطلبات تصالح في مخالفات البناء الخاصة بهم على الانتهاء، حيث حددت الحكومة تاريخ 30 سبتمبر 2020 موعدا نهائيا لتقديم الطلبات، وفق قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

وينشر مصراوي خطوات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفق القانون ولائحته التنفيذية، على النحو التالي:

1- على المواطن صاحب المخالفة سحب طلب تصالح من الوحدة المحلية الحي التابع له، أو التقدم إلكترونيا، مع سداد رسوم طلب التصالح من 500 إلى 5000 جنيه حسب المنطقة ومساحة المخالفة.

2- يسدد المواطن مبلغ جدية الحجز ويصل في القرى لـ40 ألف جنيه، و260 ألفا في المدن على أن يتم خصم المبلغ من قيمة التصالح النهائية.

3- يشترط لقبول طلب التصالح مبدئيًا أن يكون مستوفيًا كافة المعلومات عن المبنى محل المخالفة، ويقدم طالب التصالح المستندات المطلوبة ومنها تقرير هندسي معتمد حول المبني محل المخالفة.

4- بعد تقديم الطلب وقبوله تتولى لجنة السلامة الإنشائية فحصه، وتصدر اللجنة تقريرا حول مدى صلاحية المبنى الإنشائية.

5- إذا تبين عدم مطابقة المبنى لمواصفات السلامة الإنشائية يتم رفض طلب التصالح.

6- إذا أفاد تقرير لجنة السلامة الإنشائية بسلامة المبنى، تبدأ لجنة التقييم في نظر طلب التصالح بشكل أولي.

7- يشترط لقبول التصالح تشطيب الواجهات الخارجية للمنازل محل المخالفة.

8- تتولى لجنة التقييم تحديد المبالغ المطلوبة نظير التصالح على المتر الواحد وذلك حسب المنطقة وتتراوح قيمة الغرامة من 50 جنيهًا وحتى 2000 جنيه للمتر.

9- تشكل لجان التصالح فرق عمل للمرور الميداني على الأماكن مقر المخالفات للقيام بأعمال القياسات ورفع المساحة المخالفة على الواقع.

10- بعد قبول التصالح يسدد المواطن 25% من قيمة الغرامة بعد تحديدها ويمكنه تقسيط باقي المبلغ على 3 سنوات، ومن ثم يكون التصالح بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة.