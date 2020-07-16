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أبرزهم بكري ونجل السادات.. ننشر صور مرشحي قائمة "من أجل مصر" لانتخابات الشيوخ

06:15 م الخميس 16 يوليه 2020
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كتب- مصراوي:

حصل "مصراوي" على صور مرشحي قائمة "من أجل مصر" لقطاع القاهرة ووسط الدلتا المرشحة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، والتي يشكلها تحالف انتخابي مكون من 11 حزبا.

وتضم القائمة مجموعة من المرشحسن، أبرزهم: حنا جريس، وسامح أنور السادات، ومحمود منصور، وحازم الجندي، وعاطف النمكي، وعايدة نصيف، وياسر الهضيبي، وطارق عبدالعزيز، ومحمود بكري، وعبدالسلام الجبلي، وحسام الخولي.

مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ سامح أنور السادات

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