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السيسي: أمن واستقرار ليبيا من أمن مصر

05:16 م الخميس 16 يوليه 2020
السيسي: أمن واستقرار ليبيا من أمن مصر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- أحمد مسعد:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تريد الأمن والاستقرار للدولة الليبية، مشيراً إلى أن مصر لا تقبل تقسيم ليبيا إلى دولتين واحدة في الشرق والأخرى في الغرب.

وأضاف السيسي، خلال لقاء وفد القبائل الليبية، اليوم الخميس، أن القاهرة ليس لها مصلحة من ليبيا: لا نريد منكم شيء إلا الاستقرار، لأن استقرار ليبيا من استقرار القاهرة، لافتا إلى تقديم كل الدعم لوحدة الأراضي الليبية.

وأشار رئيس الجمهورية، إلى أن مصر تتمنى كل الخير والسلام والتعمير لليبيا، موجها حديثه لمشايخ ليبيا: أنتم من يحدد مصير ليبيا.. محدش يقدر يقرر مصيركم ومصير ليبيا غيركم.

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