مستقبل وطن: تحالف الأحزاب الـ11 انتخابيًا وليس سياسيًا

كتب- مصراوي:

قال أشرف رشاد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن القائمة الوطنية "من أجل مصر" التي تتشكل من 11 حزبًا هي نتاج عمل 4 أشهر من جلسات الحوار المجتمعي للأحزاب السياسية بقيادة حزب مستقبل وطن، حيث كان الجميع حريصًا على إعلاء المصلحة الوطنية.

وأكد رشاد، على هامش اجتماع التحالف الانتخابي، الأربعاء، أن التحالف تم انتخابيًا وليس سياسيًا، وكل حزب سيمارس رأيه السياسي تحت القبة، لافتا إلى أنه تم رفض نظام المحاصصة في القائمة، وذلك لخلق كوادر حقيقية قادرة على أن تكون إضافة حقيقية الغرفة التشريعية الثانية والعمل الحزبي.

وتابع: كانت جلسات الحوار المجتمعي من أجل التوافق مع الأحزاب، للخروج بقائمة وطنية، وهذه الممارسة جديدة على الحياة الحزبية في مصر، حيث لم نشاهد من قبل وجود تحالف انتخابي يضم 11 حزبا بمختلف الآراء الجميع حريص على مصلحة الوطن.

واختتم: تجربة محترمة نتمنى أن تكلل بالنجاح حتى تكون نهجًا نسير عليه خلال الفترة المقبلة وفي انتخابات مجلس النواب على سبيل المثال.​