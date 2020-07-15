المبادرة الرئاسية لتشجيع المنتج المحلي وتفويض البرلمان الليبي للجيش المصري أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم الأربعاء، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية الشهر الجاري، إضافة إلى نشاط رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

فتحت عنوان "المبادرة الرئاسية لتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية الشهر" سلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على تأكيد وزير المالية محمد معيط أنه سيتم إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية شهر يوليو الحالي ولمدة 3 أشهر؛ بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلي خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، بما يُحَّفز المصانع على رفع قدراتها الإنتاجية تماشيًا مع الإقبال المتوقع على المحلات والسلاسل التجارية، ومن ثم خلق فرص عمل جديدة؛ على النحو الذى يُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، وزيادة معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكي، التي شهدت حالة من التباطؤ في ظل جائحة كورونا.

ونقلت الصحيفة عن وزير المالية قوله إن هناك قائمة من السلع المحلية الاستهلاكية سيتم عرضها للبيع بأسعار مخفضة لجميع المواطنين الراغبين في الشراء من خلال منافذ ونقاط توزيع الشركات والمصانع والمحلات والسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، كما لفت إلى إطلاق موقع إلكتروني بشبكة الإنترنت لهذه المبادرة الرئاسية يضم المشاركين ويعرض منتجاتهم والخصومات المُقررة عليها.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير المالية أوضح أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، سيتم منح أصحاب بطاقات التموين خصما إضافيا بنسبة ١٠٪ على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعروضة للبيع ضمن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الخصم الإضافي بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه من موازنة العام المالي الحالي.

وأشار معيط إلى أن هذه المبادرة الرئاسية سوف تتيح إمكانية الشراء الإلكتروني «أون لاين»، وتسمح بالتقسيط لمدة عامين بفوائد مخفضة؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين بما يخفف الأعباء عن كاهلهم، كما أضاف أن المبادرة تتضمن الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، والمنتجات الجلدية، والملابس الجاهزة، ومواد البناء والبويات والصناعات الحرفية والتكنولوجية، وتستهدف تحفيز المستثمرين في هذه المجالات على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية وضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل، على النحو الذي يُسهم في تحسين الأداء الاقتصادي.

وتحت عنوان "البرلمان الليبي يفوض الجيش المصري بالتدخل لحماية أمن البلدين"، أبرزت "الأهرام" دعوة مجلس النواب الليبي للقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا يطول أمن البلدين، كما دعا إلى تضافر الجهود بين ليبيا ومصر بما يحقق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وذكرت الصحيفة أن البرلمان الليبي أكد في بيانه، أن ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب وعائدات النفط وضمان عدم العبث بثروات الليبيين لصالح الميليشيات المسلحة الخارجة على القانون، يعد مطلبا شرعيا لجميع أبناء الشعب الليبي.

ونقلت "الأهرام" عن البيان "تصدينا للغزاة يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها، ويحفظ ثروات ومقدرات الشعب الليبي من أطماع الغزاة المستعمرين، وتكون الكلمة العليا للشعب الليبي وفقا لإرادته الحرة ومصالحه العليا"، كما أشار البيان إلى أن البلاد تتعرض لتدخل تركي سافر وانتهاك لسيادة ليبيا بمباركة الميليشيات المسلحة المسيطرة على غرب البلاد وسلطة الأمر الواقع الخاضعة لهم.

كما أوضح بيان البرلمان الليبي - وفقا لما أوردته الصحيفة - أن مصر تمثل عمقا استراتيجيا لليبيا على كل الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ، وأن الاحتلال التركي يهدد ليبيا بشكل مباشر ودول الجوار وفي مقدمتها مصر، ولن يتوقف ذلك إلا بتكاتف جهود دول الجوار العربي.

وأشارت "الأهرام" إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي طالب فيه الاتحاد الأوروبي أنقرة بالتوقف عن التدخل في ليبيا واحترام التزامها بحظر توريد السلاح المفروض على ليبيا من الأمم المتحدة، حيث نقلت عن جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية في الاتحاد قوله إن التحركات التركية في شرق المتوسط ضد مصلحة الاتحاد الأوروبي وسيادة الدول الأعضاء والقوانين الدولية وينبغى أن تتوقف.

ولفتت الصحيفة إلى مطالبة وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي تركيا باحترام حظر توريد السلاح إلى ليبيا، مشيرة إلى أن استقرار ليبيا مهم لفرنسا لأنه يؤثر على الوضع الأمني في البحر المتوسط وبالتالي في أوروبا، وكذلك أوردت الصحيفة تصريحات وزير الخارجية اليوناني نيكولاس دنديس التي قال فيها إن "أردوغان يتجاوز ويدير ظهره للمجتمع الدولي وقواعده ويجب علينا ألا نتجاهل الحقيقة المتمثلة بأنه لا يظهر أى روح تعاون ضمن إطار القانون الدولي".

وسلطت صحيفة الأخبار الضوء، تحت عنوان "رئيس الوزراء من أسوان: ملف الصحة ومياه الشرب على رأس أولويات الحكومة"، على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اهتمام الدولة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في مجال البنية التحتية، وتحديدا في مجال مياه الشرب وخدمات معالجة مياه الصرف الصحي للارتقاء بحياة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء خلال تفقد رئيس الوزراء المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة أسوان يرافقه محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة زياد وزيرة الصحة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وأشرف عطية محافظ أسوان.

وأشارت "الأخبار" إلى أن رئيس الوزراء تفقد أعمال مشروع إحلال وتجديد البنية التحتية بطريق السادات في مدينة أسوان، حيث نقلت عن المهندس رفعت إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان قوله إن أعمال المرحلة الأولى أوشكت على الانتهاء وجار إعداد بيان مفصل بالمشروعات التي ستتضمنها المرحلة الثانية والتي ستتكلف 250 مليون جنيه.

وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء وافق على تدبير مبلغ 250 مليون جنيه لاستكمال المرحلة الثانية على أن يتم تدبير 100 مليون جنيه من احتياطيات الموازنة العامة للدولة و150 مليونا يتم توفيرها بعد إعادة ترتيب أولويات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان.

وأشارت "الأخبار" إلى تفقد رئيس الوزراء لأعمال تطوير الوحدة الصحية بمنطقة الخزان غرب التي من المقرر أن تكون بين الوحدات الصحية التي يتم تطويرها حاليا استعدادا لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

ونقلت عن مدبولي تأكيده أن الدولة تضع ملف الصحة على أجندة الأولويات وأن هناك اهتماما كبيرا بتوفير خدمة صحية متميزة لمواطني المحافظات المختلفة.

وتحت عنوان "انتهاء موسم توريد القمح بكافة المحافظات"، أبرزت صحيفة "الجمهورية" إعلان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية انتهاء موسم توريد القمح المحلي لموسم 2020 بنهاية اليوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020، بعدما استمر لمدة 3 أشهر من تاريخ بدء الموسم في 15 أبريل الماضي.

ونقلت الصحيفة عن المصيلحي قوله إن الموسم يعد واحدا من أنجح مواسم التوريد للقمح المحلي نتيجة عدة عوامل ساهمت في تحقيق ذلك، أولها دعم رئيس الوزراء ووزير المالية من خلال توفير المبالغ المالية اللازمة أسبوعيا، وكذلك تكاتف وتعاون كافة الأجهزة المعنية مع بعضها البعض كفريق واحد، وتحسن الظروف المناخية والتي ساهمت في زيادة ووفرة المحصول ومن ثم انعكس ذلك على زيادة معدلات التوريد، وكذلك زيادة السعات التخزينية ودخول 3 صوامع جديدة الخدمة في هذا الموسم وسرعة سداد مستحقات المزارعين مما ساهم في زيادة معدلات التوريد.

وأبرزت صحيفة الأخبار، تحت عنوان " السيسي يصدر قانون مد وقف العمل بضريبة الأطيان"، إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 147 لسنة 2020 بشأن مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان، مشيرة إلى أن القانون الجديد يهدف إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

وسلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على امتحانات الثانوية العامة، فتحت عنوان "فرحة عارمة لطلاب الثانوية بسهولة اللغات"، ذكرت الصحيفة أن فرحة كبيرة غمرت طلاب الثانوية العامة أمس بسبب سهولة امتحانات اللغات الفرنسية والألمانية والإيطالية، ونقلت عن الطلاب قولهم إنها كانت في مستوى الطالب المتوسط ويمكن الحصول على الدرجات النهائية فيها بسهولة.

وأشارت إلى أن الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية أوضح أن الامتحانات في يومها السابع سارت بشكل جيد دون أي مشكلات، وقد تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 6 حالات غش في عدة محافظات، بينما تلقت الغرفة تقارير الهيئة الفنية لواضعي امتحانات اللغة الأجنبية الثانية التي أفادت بسلامة الأسئلة وخلوها من العيوب الفنية.

وأبرزت صحيفة "الجمهورية" نجاح مصر في التقدم 13 مركزا على مؤشر المخاطر الاجتماعية لعام 2020 لتقفز للمركز 62 بين 102 دولة لتسجل 47 نقطة.

فتحت عنوان "مصر تتقدم 13 مركزا بمؤشر المخاطر الاجتماعية"، ذكرت الصحيفة أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نشر رسما توضيحيا "إنفوجراف" يوضح أن مصر احتلت المركز 75 خلال عام 2015 لتسجل 40.5 نقطة، ويقيس المؤشر مدى قدرة الدول على مواجهة المخاطر الاجتماعية معتمدا على 12 مؤشرا فرعيا.