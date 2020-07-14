بالمواعيد.. ننشر مواقيت صلاة عيد الأضحى في مدن ومحافظات الجمهورية​

كتب – يوسف عفيفي:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، هلال شهر ذي الحجة لعام 1441 هجرية، موضحًا أن يوم الثلاثاء 21/7/2020م فلكيـًا هو المتمم لشهــــر ذي القعــــدة 1441هـ ، وتكون غــرة شهـــر ذي الحجة 1441هـ يوم الأربعاء 22/7/2020م، وتكون وقفة عرفات لعام 1441هـ فلكيـــًا يوم الخميـــس 30/7/2020 م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ يوم الجمعـــــة 31/7/2020م.

وحدد المعهد وقت صلاة عيد الضحى المبارك في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية.

(الجمعـــــة 31/7/2020 م)

المدينــة وقت الصلاة

5:41 الفيـــــــــــوم

5:38 القـــاهــــــرة

5:41 بني ســــــــويف

5:39 الجــــــــــيزة

5:44 الـمنيـــــــــــــــا

5:41 الإسـكندريـــة

5:44 أســـــــــــــــيوط

5:32 بورسعـــــــيد

5:43 ســـــــوهــــــاج

5:33 الســــــويس

5:39 قــنـــــــــــــــــــا

5:26 العـــــــــريش

5:42 أســـــــــــــــوان

5:32 الطـــــــــــور

5:50 أبـوسمـــــــــــبل

5:30 سانت كاترين

5:52 مرسى مطــروح

5:25 طــــابــــــــــا

5:33 الغـــــردقـــــــــة

5:30 شــرم الشـيخ

5:50 الخــــارجــــــــة

5:40 دمنهـــــــــور

5:33 الإسماعيليـــــــة

5:38 طـــنــــــــــطا

5:34 دميــــــــــــــــاط

5:36 المنصـــــورة

6:00 الســـــــــــــــلوم

5:36 الزقـــــــازيق

5:27 نــويبــــــــــــــع

5:38 بنـــــــــــــــها

5:30 حــــــــــــلايـــب

5:39 شبيــن الكـوم

5:33 شلا تيـــــــــن

5:38 كفــرالشيــــخ