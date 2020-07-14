بالمواعيد.. ننشر مواقيت صلاة عيد الأضحى في مدن ومحافظات الجمهورية
كتب – يوسف عفيفي:
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، هلال شهر ذي الحجة لعام 1441 هجرية، موضحًا أن يوم الثلاثاء 21/7/2020م فلكيـًا هو المتمم لشهــــر ذي القعــــدة 1441هـ ، وتكون غــرة شهـــر ذي الحجة 1441هـ يوم الأربعاء 22/7/2020م، وتكون وقفة عرفات لعام 1441هـ فلكيـــًا يوم الخميـــس 30/7/2020 م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ يوم الجمعـــــة 31/7/2020م.
وحدد المعهد وقت صلاة عيد الضحى المبارك في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية.
(الجمعـــــة 31/7/2020 م)
المدينــة وقت الصلاة
5:41 الفيـــــــــــوم
5:38 القـــاهــــــرة
5:41 بني ســــــــويف
5:39 الجــــــــــيزة
5:44 الـمنيـــــــــــــــا
5:41 الإسـكندريـــة
5:44 أســـــــــــــــيوط
5:32 بورسعـــــــيد
5:43 ســـــــوهــــــاج
5:33 الســــــويس
5:39 قــنـــــــــــــــــــا
5:26 العـــــــــريش
5:42 أســـــــــــــــوان
5:32 الطـــــــــــور
5:50 أبـوسمـــــــــــبل
5:30 سانت كاترين
5:52 مرسى مطــروح
5:25 طــــابــــــــــا
5:33 الغـــــردقـــــــــة
5:30 شــرم الشـيخ
5:50 الخــــارجــــــــة
5:40 دمنهـــــــــور
5:33 الإسماعيليـــــــة
5:38 طـــنــــــــــطا
5:34 دميــــــــــــــــاط
5:36 المنصـــــورة
6:00 الســـــــــــــــلوم
5:36 الزقـــــــازيق
5:27 نــويبــــــــــــــع
5:38 بنـــــــــــــــها
5:30 حــــــــــــلايـــب
5:39 شبيــن الكـوم
5:33 شلا تيـــــــــن
5:38 كفــرالشيــــخ
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