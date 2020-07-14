صندوق تحيا مصر: مليار جنيه مساهمة في إنشاء مدينة الأسمرات

كتب- محمد عبدالناصر:

قال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن الصندوق أسهم في تأسيس مدن تحيا مصر بحي الأسمرات بالمقطم بتكلفة مليار جنيه، للارتقاء بحياة أكثر من 80 ألف مواطن من المناطق العشوائية، في شكل مجتمع عمراني جديد متكامل المرافق والخدمات يضم 429 عمارة تستوعب 18 ألف وحدة سكنية و281 وحدة تجارية وعشرات المناطق الخدمية والترفيهية، وكذا مدينة شبابية رياضية. كما شارك الصندوق في فرش وتأثيث 6300 وحدة سكنية بمدينة.

وأضاف عبدالفتاح في بيان اليوم، كما تم تنفيذ بالاسمرات 2700 وحدة بحي المحروسة، لتسكين الأسر المنقولة من المناطق المهددة للحياة كالمقطم ومنشأة ناصر وعزبة خير الله وتل العقارب، ويتضمن الفرش والتأثيث بكل وحدة سكنية: غرفة نوم رئيسية، غرفة أطفال، غرفة معيشة، ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، سخان، شاشة إل سي دي.



وأكد وفرت مدينة تحيا مصر بديلا آمنا للأهالي من قاطني المناطق المهددة للحياة، في شكل مجتمع عمراني جديد متكامل المرافق والخدمات في بيئة صحية، إذ تعتبر مدينة تحيا مصر بالاسمرات أول مجتمع يتم من خلاله تنفيذ خطة شاملة للارتقاء بسكان المناطق المهددة للحياة اجتماعيا واقتصاديا وصحيا.

وأوضح عبد الفتاح أن مشاركة الصندوق في توفير سكن كريم لأهالي المناطق المهددة للحياة لا تتوقف عند توفير الوحدة السكنية وأنما تمتد نحو تنظيم أنشطة التنمية الاجتماعية والصحية ومنها

"نور حياة"، حيث نظم صندوق تحيا مصر على مدار يومين قافلة طبية للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار على تلاميذ الصف الأول الابتدائي بمدارس الأسمرات ، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "نور حياة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي يناير 2019، واستهدفت القافلة الطبية 1200 تلميذ وتم توفير النظارات الطبية للحالات المكتشف إصابتها بإحدى مسببات ضعف وفقدان الإبصار مجانا.

وأشار إلى أن مدينة تحيا مصر تشهد تنظيم فعاليات بشكل منتظم للتوعية ضد مخاطر تعاطي المخدرات بين الشباب والأطفال وذلك من خلال أنشطة فنية وثقافية استفادت منها 7800 أسرة من خلال متخصصين من صندوق مكافحة الإدمان، بجانب تنظيم معسكرات ترفيهية واجتماعية لأطفال مدينة تحيا مصر بحي الأسمرات، وذلك بالتعاون مع مؤسسات التنمية البشرية، لإعطاء أطفال حي الأسمرات فرصة ومساحة كبيرة لإظهار قدراتهم وتحفيزهم على مواجهة السلوكيات الخاطئة في المجتمع، حيث تتضمن المعسكرات برامجا ترفيهية ورياضية وتثقيفية

توفير المواد الغذائية.

وتابع: يحرص الصندوق على دعم الأسر داخل مدينة تحيا مصر بالأسمرات من خلال تنظيم قوافل لتوفير المواد الغذائية ضمن مبادراته لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، وكذا العمالة غير المنتظمة لاسيما خلال جائحة كورونا المستجد.

وأكد أن الصندوق مول سيدات منشأة ناصر المزمع انتقالهن لحي الأسمرات، بنحو 7 ملايين جنيه، لتمكينها من إدارة مشروع متناهي الصغر وقد بلغ عدد المستفيدات من هذا المشروع 2492 سيدة، كما ساهم الصندوق في تأسيس المدينة الشبابية بحي الأسمرات بالتعاون مع وزارتي الإنتاج الحربي والشباب والرياضة بأكثر من 90 مليون جنيه حيث تتضمن منطقة ملاعب كرة القدم بالأبعاد القانونية، والملاعب الخماسية، والملاعب المتعددة الأغراض، وحمام السباحة الأولمبي وحمام السباحة التدريبي وحمام سباحة الأطفال، والمبني الاجتماعي، وصالة الجيم.

وعلى مستوى تطوير القرى الأكثر احتياجا أشار المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إلى أنه تم الانتهاء من إعمار ورفع كفاءة 10 آلاف منزل متهدم في 332 قرية لحماية الأسر من قسوة الشتاء، في 18 محافظة، بتكلفة 300 مليون، فيما شملت الأعمال: تأهيل مبنى المنزل، وتبليط الارضيات، وأعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم الحوائط وإقامة الأسقف، جاء ذلك بعد دراسة عدة معايير في اختيار المنازل التي سيتم تطويرها بحيث تكون الأولوية في الاختيار للأرامل، والسيدات المعيلات، وذوي الاحتياجات الخاص.

وامتدت جهود صندوق تحيا مصر في مواجهة العشوائيات لتشمل تطوير البنية التحتية والمرافق التعليمية والخدمية لعشرة قرى إضافية في محافظات أسيوط – سوهاج – قنا بتمويل 213 مليون جنيه تخدم 75 ألف مواطن، حيث تضمن المشروع أعمال بناء وتأهيل المدارس ومراكز الشباب ومكاتب البريد مع رفع كفاءة شبكة المياه وإنشاء شبكة للصرف الصحي.

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