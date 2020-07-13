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وزير الإعلام: السيسي اختار أن يغير حياة البشر من العشوائية إلى الحضارة

12:53 م الإثنين 13 يوليه 2020
وزير الإعلام: السيسي اختار أن يغير حياة البشر من العشوائية إلى الحضارة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- مصراوي:

وجه أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولكل من ساهم في تحسين نوعية حياة المصريين.

وقال "هيكل"، في تصريحات إعلامية نقلتها الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام: "سمعت كثيرًا تعليق البعض بأننا نهتم بالحجر وننسى البشر.. وبالأمس كان البرهان أن تطوير الحجر كان من أجل البشر".

وأوضح، أن العشوائيات تتكاثر كالسرطان، وكل المصريين وأنا منهم كنا نشعر بالاستياء من هذا المشهد، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي بجرأته الواضحة اختار الطريق الأصعب، واختار أن يغير حياة البشر من العشوائية إلى المدنية والحضارة.

وتابع: "أمام هذا لايجب أن ننسى حتى لا نفقد الطريق مرة أخرى فالتكلفة رهيبة".

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي أسامة هيكل وزير الإعلام

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