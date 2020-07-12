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وزيرة التضامن: نتعاون مع 18 شركة لتدريب العمال والدفع بهم في سوق العمل

03:54 م الأحد 12 يوليه 2020
وزيرة التضامن: نتعاون مع 18 شركة لتدريب العمال والدفع بهم في سوق العمل

نيفين القباج وزيرة التضامن

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن برنامج وعي هو برنامج أطلقته الوزارة بداية العام الحالي، وهو يحتوي على 12 رسالة تركز على الصحة والتعليم ووقف العنف ضد الأطفال وقف العنف ضد النساء وختان الإناث والزواج المبكر وموضوعات أخرى تعمل على تشكيل وعي المواطن المصري وستعطيهم توعية للارتقاء بهم.

وأضافت القباج، في كلمتها خلال افتتاح الرئيس السيسي عددًا من المشروعات القومية، اليوم الأحد: بالنسبة إلى التنمية الاقتصادية والتغطية التأمينية أعتبرهما محورين مهمين حتى يتلقى المواطن تدريبًا وتأهيلًا من أجل التشغيل؛ حيث إن كثيرًا من الشباب يدخل سوق العمل دون تدريب وتأهيل، ما يعطي أحيانًا أفضلية لعمالة أجنبية مدربة.

وأوضحت وزيرة التضامن أن الوزارة تتعاون مع 18 شركة مختصة لتدريب العمال والدفع بهم في سوق العمل.

وتحدثت الوزيرة أيضًا على خطة الوزارة للحد من الزيادة السكانية عن طريق التوعية ووضع استراتيجية تعتمد على توظيف موارد الجمعيات الأهلية النشطة والتعاون مع وزارتي الصحة والسكان والإعلام.

واستعرضت القباج مجموعة من المبادرات والاستراتيجيات التي حققتها الوزارة لتقديم الدعم للمواطن والارتقاء به.

نيفين القباج وزيرة التضامن ختان الإناث

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