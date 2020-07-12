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تحملت العبء الأكبر.. السيسي يشكر البنوك و"تحيا مصر" لمساهمتهما في مشروعات الإسكان

02:42 م الأحد 12 يوليه 2020
تحملت العبء الأكبر.. السيسي يشكر البنوك و"تحيا مصر" لمساهمتهما في مشروعات الإسكان

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر إلى البنوك وصندوق تحيا مصر؛ لمساهماتهما في مشروعات الإسكان، ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، وتحملها العبء الأكبر للخروج بهذا المشهد العظيم.

وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية، اليوم الأحد، تعقيبًا على كلمة وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار: "إننا نذكر كل اللي ساهموا معنا زي ما حنا قلنا.. فالبنوك أسهمت وما زالت تسهم، وأنا بوجه لهم الشكر على المساهمات التي تقدمها في المشروعات التي تنفذ في هذا المجال، وباشكر صندوق تحيا مصر اللي هو عبارة عن وعاء المصريين كلهم، بيقوموا بمساهمتهم فيه، وهو يشارك في هذه المشروعات وعناصر تأسيسها. ثم طبعًا وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية بتتحمل العبء الأكبر؛ من أجل أن نطلع بالحالة أو المنظر الذي نراه الآن".

وأضاف السيسي مخاطبًا رئيس الوزراء: "أنا بس مش عارف الكلام اللي عايز أقوله ده يا دكتور مصطفى، سيكون مقبول ولا لأ، في عندنا منازل أو إسكان يسمى زلزال 1 و2 و3"، متسائلًا: "هو كام أوضه؟"، ليجيب السيسي: "أوضة وصالة أو اتنين وصالة، أنا عايز أقول لهم نفتح لهم الباب أنهم يتقدموا لينا بطلبات، وطبعًا بمقدمات فلوس يعني، بس تكون معقولة؛ بحيث أقدر أقول للفريق محمد زكي، زي ما ادتنا حتة الأرض دي، برضه محتاجين حتة أرض تاني من المعسكرات، فيعني لو سمحتلنا يا محمد يعني، فنعمل لهم حاجة".

وسأل الرئيس السيسي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ثانيةً: همَّ 22 ألف وحدة؟ فأجاب: أيوه يا فندم.

وتابع الرئيس: "هو أمر غريب؛ لأنهم عايشين بالفعل؛ ولكن همّ لو عايزين يغيروا إلى مساكن أفضل ممكن نعمل لهم نظام تمويل للّي عايز منهم، ولو احنا قدرنا بهذه الطريقة نعمل إحلال لمنشآت بالمثل ده، وهما خمسة أدوار وإحنا هنا بنعمل 10 أدوار، وبالتالي هما 22 ألف وحدة، سنكون قادرين على عمل 44 ألف وحدة، وهذا في إطار الكلام اللي قُلته في الأول وباقولُه.. يا كل المصريين أي إنسان هيحتاج شقة يا دكتور مصطفى إحنا بنوعده بفضل ربنا هنوفره الشقة".

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