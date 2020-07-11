القصير والزملوط يبحثان تطوير الري وتوسيع الرقعة الزراعية في الوادي الجديد

كتب- أحمد مسعد:

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان لها، اليوم السبت، إن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التقى، بمقر الوزارة، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد؛ لبحث أوجه التعاون بين الوزارة والمحافظة في المجالات المرتبطة بتنمية الزراعة بالوادي الجديد.



وأضاف البيان أن الطرفَين بحثا أهم آليات تطوير وتحديث نظم الري ببعض أراضي المحافظة، والتى تستوجب تطويرها وتحويلها من الري بالغمر إلى الري الحديث، والتي تبلغ مساحتها نحو 175 ألف فدان في ضوء الاتفاق بين وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية والري.



وأكد البيان إرسال فريق عمل من الوزارة لدراسة مدى صلاحية بعض الأراضى القابلة للزراعة بالمحافظة، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري؛ بما يسهم في توسيع مساحة الرقعة الزراعية وبما سيعود أثره على تحقيق التنمية الزراعية.

