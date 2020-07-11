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"الرقابة الإدارية" تحتفل باليوم الإفريقي لمكافحة الفساد

04:03 م السبت 11 يوليه 2020
"الرقابة الإدارية" تحتفل باليوم الإفريقي لمكافحة الفساد

الرقابة الإدارية

كتب- محمد سامي:

يحتفل المجلس الاستشاري للاتحاد الافريقي، تحت شعار "نحو محاربة الفساد من خلال أنظمة قضائية فعالة"، اليوم السبت، بـ"اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد"، الذي يوافق ١١ يوليو من كل عام، وهو تاريخ اعتماد الاتحاد اتفاقية منع ومكافحة الفساد في عام 2003، والتي أُبرمت لتكون بمثابة نافذة تعاون وتقارب للدول الأعضاء في مجال منع ومكافحة الفساد.

وحرصت مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم جهود القارة الإفريقية لمكافحة الفساد، والتعاون في مجالات الديمقراطية والحكم الرشيد وحوكمة الإدارة الاقتصادية وحوكمة الشركات والتنمية الاجتماعية، وصدقت على تلك الاتفاقية في يناير عام ٢٠١٧.

وفي ديسمبر الماضي، قدمت مصر تقريرها الطوعي للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، وهي آلية طوعية لمراجعة وتقييم أداء الدول التي انضمت إليها؛ حيث قامت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير شريف سيف الدين، باستقبال وفد المراجعة للآلية، وتم اطلاعها على مجهودات الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة، ومنظومة مكافحة الفساد في مصر والتي تتوافق مع متطلبات الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء.

‏وفي الإطار ذاته، ما زالت مصر تواصل جهودها لدعم مكافحة الفساد على المستوى القاري، من خلال قيام الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بعقد دورات تدريبية للمتدربين من الكوادر الإفريقية المتخصصة، وذلك في مجالات الحوكمة ومنع ومكافحة الفساد، وأساليب التحريات وجمع المعلومات، والرقابة الداخلية.

الرقابة الإدارية مكافحة الفساد اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد

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