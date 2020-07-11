القمامة في الصدارة.. "التنمية المحلية": "صوتك مسموع" تلقت 16 ألف رسالة خلال يونيو

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت منذ إطلاقها في نهاية شهر أكتوبر 2018 وحتى الأن أكثر من 167 ألف رسالة؛ منها نحو 37 ألف شكوى، تم حل 35,4 ألف شكوى بنسبة 95,6% وجارٍ حل 1721 شكوى.

جاء ذلك خلال تقرير تلقاه اللواء محمود شعراوي، اليوم السبت، عن جهود مبادرة "صوتك مسموع" لحل شكاوى المواطنين خلال شهر يونيو 2020 ومدى استجابتها للشكاوى الواردة لها وحلها في أسرع وقت ممكن، والتفاعل مع الشكاوى عبر وسائل التواصل المختلفة للمبادرة، سواء الصفحة الرسمية على "فيسبوك" أو رقم "الواتس آب" أو الخط الساخن أو الإيميل.

وأكد وزير التنمية المحلية أن شهر يونيو الماضي شهد زيادة في عدد الرسائل التي تلقتها المبادرة مقارنة بشهر مايو بأكثر من 6 آلاف رسالة؛ حيث استقبلت المبادرة خلال يونيو 16239 رسالة، منها 2690 شكوى تم الرد على 2132 شكوى منها بنسبة 79,3%، ويجري حل 558 شكوى، مشيراً إلى تزايد إقبال المواطنين وتفاعلهم مع المبادرة؛ لإيجابيتها وسرعتها في حل الشكاوى بما يحقق رضا المواطنين عن كل الخدمات المقدمة إليهم في جميع المحافظات.

وأوضح شعراوي أن أكثر الشكاوى الواردة للمبادرة شكاوى القمامة بـ1247 شكوى، ثم الإشغالات 709 شكاوى، ومخالفات البناء 602 شكوى، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 94 شكوى، وشكاوى الفساد 38 شكوى، لافتاً الى أن أكثر المحافظات استجابة للشكاوى هي (البحر الأحمر – البحيرة – الفيوم – الدقهلية - القليوبية).

وفي السياق ذاته، وجه وزير التنمية المحلية كل المحافظات بأن تقوم فرق العمل المتصلة بالمبادرة بزيادة سرعة الاستجابة المباشرة للشكاوى والرد عليها.

وشدد الوزير على أن استجابة المحافظات لشكاوى المواطنين وسرعة الرد عليها تعد معيارًا أساسيًّا للتقييم المستمر لأداء العمل للعاملين في الإدارة المحلية بكل المحافظات للدفع بالعناصر الجيدة.

وطالب شعراوي بضرورة قيام فرق العمل بالمحافظات بتحليل الشكاوى حسب القطاع والمجال؛ للتعرف على أوجه القصور ومعالجتها ووضع معايير للأداء وطرق الحل وعرض تلك التقارير على القيادات التنفيذية، مع إخطار القائمين على المبادرة بالوزارة لإعداد تقرير بذلك.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه يتم التنسيق مع فرق العمل المشكَّلة بالمحافظات؛ للرد على الشكاوى والاستفسارات بالتنسيق مع فريق العمل بالوزارة في مواعيد العمل الخاصة بالمبادرة، مطالبًا كل العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بتفعيل كل آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها؛ بما يحقق رضاهم عن كل الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف شعراوي أنه تمت إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي الشكاوى من المواطنين للتيسير عليهم في وصول صوتهم وشكواهم بكل الطرق التي تناسبهم؛ وعلى رأسها تخصيص رقم "واتس آب"، وهو (01150606783)، والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعنوان (صوتك مسموع): (ww.facebook.com/sotakmasmwo), والخط الساخن (15330)، ويعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، والبريد الإلكتروني (Info@mld.gov.eg).