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مصادر بـ"الوطنية للصحافة": دراسة طلبات الترشح للمناصب القيادية بالمؤسسات الصحفية

12:43 م السبت 11 يوليه 2020
مصادر بـ"الوطنية للصحافة": دراسة طلبات الترشح للمناصب القيادية بالمؤسسات الصحفية

عبد الصادق الشوربجي

كتب- مصراوي:
كشفت مصادر بالهيئة الوطنية للصحافة عن أن المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة، التقى خلال الأيام الماضية رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير الصحف القومية.

واستقبل الشوربجي أيضًا عددًا كبيرًا من الصحفيين الذين طلبوا الترشح لمناصب قيادية في التغييرات الصحفية المرتقبة.

وأكدت المصادر أن الهيئة تلقت عددًا كبيرًا من طلبات الترشح للمناصب القيادية من صحفيين وإداريين بمختلف الصحف القومية، وأن المهندس عبد الصادق الشوربجي يعكف مع عدد من أعضاء الهيئة على دراستها بشكل دقيق ومفصل.

وأوضحت المصادر أن الهيئة تستهدف اختيار أفضل العناصر في الفترة المقبلة لقيادة المؤسسات لتحقيق النهضة المطلوبة وتنفيذ خطة إصلاح جادة للحفاظ على المؤسسات والعاملين بها وضمان قيام المؤسسات بدورها الوطني كأحد أهم مصادر القوة الناعمة.

عبد الصادق الشوربجي الوطنية للصحافة

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