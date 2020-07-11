مصادر بـ"الوطنية للصحافة": دراسة طلبات الترشح للمناصب القيادية بالمؤسسات الصحفية
كتب- مصراوي:
كشفت مصادر بالهيئة الوطنية للصحافة عن أن المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة، التقى خلال الأيام الماضية رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير الصحف القومية.
واستقبل الشوربجي أيضًا عددًا كبيرًا من الصحفيين الذين طلبوا الترشح لمناصب قيادية في التغييرات الصحفية المرتقبة.
وأكدت المصادر أن الهيئة تلقت عددًا كبيرًا من طلبات الترشح للمناصب القيادية من صحفيين وإداريين بمختلف الصحف القومية، وأن المهندس عبد الصادق الشوربجي يعكف مع عدد من أعضاء الهيئة على دراستها بشكل دقيق ومفصل.
وأوضحت المصادر أن الهيئة تستهدف اختيار أفضل العناصر في الفترة المقبلة لقيادة المؤسسات لتحقيق النهضة المطلوبة وتنفيذ خطة إصلاح جادة للحفاظ على المؤسسات والعاملين بها وضمان قيام المؤسسات بدورها الوطني كأحد أهم مصادر القوة الناعمة.
الخبر التالى:مطار القاهرة يستقبل 15 رحلة دولية تقل 2538 راكبًا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
80235
عدد المصابين
-
23274
عدد المتعافين
-
3702
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
12192761
عدد المصابين
-
7090230
عدد المتعافين
-
552534
عدد الوفيات
إعلان