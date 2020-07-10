بعد إعلان الزمالك.. تعطل موقع حجز العلامات الإلكترونية التابع لوزارة التموين

كتب- محمد سامي:

تعطل الموقع الرسمي لجهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين، بشكل مفاجئ في ظل تزايد الضغط عليه، عقب ساعات قليلة من إعلان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، تسجيل شعار تجاري "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" لدى وزارة التموين.

يأتي ذلك بعد 3 أيام فقط من إعلان الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس الجهاز التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال مؤتمر صحفي، أنه تم استحداث خدمة إمكانية التعرف والإطلاع على العلامات التجارية عبر الموقع الرسمي للجهاز، وهو: اضغط هنا

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