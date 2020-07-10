أكثر الكلمات إنتشاراً

محمود رضا الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

الأزهر ينعى "محمد الراوندي" عضو المجلس العلمي الأعلى في المغرب

06:25 م الجمعة 10 يوليه 2020
الأزهر ينعى "محمد الراوندي" عضو المجلس العلمي الأعلى في المغرب

محمد الراوندي

كتب- محمود مصطفى:

نعى الأزهر الشريف عند الله، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، العالم المغربي الجليل محمد بن علي الراوندي، أستاذ دار الحديث الحسنية، عضو المجلس العلمي الأعلى في المغرب، والذي وافته المنية عن عمر ناهز 72 سنة، تاركًا تراثًا علميًّا قيمًا في الحديث وعلومه.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء للملكة المغربية ولأسرة العالِم الراحل ومحبيه وتلامذته، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلون، و(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَاجِعُونَ).

محمد الراوندي المغرب الأزهر الشريف

الخبر التالى:

"كان في ذروة المرض".. مسئول بـ"الثقافة" يكشف كواليس اللقاء الأخير بمحمود رضا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 79254

    عدد المصابين

  • 22753

    عدد المتعافين

  • 3617

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 12192761

    عدد المصابين

  • 7090230

    عدد المتعافين

  • 552534

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان