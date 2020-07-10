الأزهر ينعى "محمد الراوندي" عضو المجلس العلمي الأعلى في المغرب
كتب- محمود مصطفى:
نعى الأزهر الشريف عند الله، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، العالم المغربي الجليل محمد بن علي الراوندي، أستاذ دار الحديث الحسنية، عضو المجلس العلمي الأعلى في المغرب، والذي وافته المنية عن عمر ناهز 72 سنة، تاركًا تراثًا علميًّا قيمًا في الحديث وعلومه.
وتقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء للملكة المغربية ولأسرة العالِم الراحل ومحبيه وتلامذته، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلون، و(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَاجِعُونَ).
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