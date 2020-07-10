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برلماني يطالب بتنفيذ التكليفات الرئاسية في مواجهة ظاهرة مخالفات الإسكان

12:22 ص الجمعة 10 يوليه 2020
برلماني يطالب بتنفيذ التكليفات الرئاسية في مواجهة ظاهرة مخالفات الإسكان

المهندس محمد فرج عامر

كتب - مصراوي:
طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، من الحكومة الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة ظاهرة مخالفات الإسكان والمناطق العشوائية التي كلفت الدولة مليارات الجنيهات نظرًا للزيادة السكانية.

وأعلن "عامر"، في بيان له، تأييده لتخصيص الحكومة لـ25% من أموال قيمة التصالح في مخالفات البناء لصالح الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا أن ذلك سيكون له آثاره الإيجابية في دعم جهود الدولة وتنفيذ التكليفات الرئاسية لإقامة وحدات سكنية لصالح الشباب ومحدودي الدخل، مشيدًا بتخصيص 39% من أموال التصالح لمشروعات البنية التحتية خاصة المناطق التي تحتاج إلى ذلك.

وكان مجلس الوزراء وافق على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم استعادة حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح، مرفقا به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح.

محمد فرج عامر مجلس النواب الحكومة السيسي

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