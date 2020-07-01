طلب إحاطة لوزير الري بشأن انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين

كتب- مصراوي:

تقدم النائب محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، بشأن انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين عام 2018.

وقال عبدالغني، خلال طلب الإحاطة: فوجئ الأعضاء الناجحين من الشُعب والنقابة الفرعية بالقاهرة بعدم دعوتهم نتيجة حكم من محكمة غير مختصة بإيقاف إعلان النتيجة لنظر بلاغ لنيابة القاهرة وهو البلاغ الذي تم حفظه مرتين من النيابة.

وأشار إلى أن المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، دعا أعضاء الشُعب الناجحين في 2014 والمنتهية مدتهم في 2018 لتشكيل مجلس أعلى وهيئة مكتب للنقابة، وهو الأمر الذي رفضه الأعضاء الناجحين في انتخابات التجديد النصفي 2018، ووجهوا خطابا للنقيب ووزير الري يتضمن خطأ هذا الإجراء.

وأكد عبدالغني، أنه تم ضرب تلك الإنذارات والخطابات عرض الحائط وتم المضي قدماً في تشكيل مجلس أعلى وهيئة مكتب بالمخالفة للقانون ونتائج الانتخابات، كما توجه الناجحون عام 2018 إلى مجلس الدولة كقضاء مختص يشتكون عدم تنفيذ نتيجة الانتخابات، وصدر حكم مجلس الدولة في القضية رقم (35939) بتاريخ 7/6/2020 ببطلان قرار تشكيل هيئة المكتب وما ترتب عليه من آثار.

​وطالب النائب، وزير الري، بمعرفة الأسباب التي دعت الوزير لعدم تنفيذ نتائج الانتخابات المعتمدة من اللجنة العليا للانتخابات، ومعرفة الإجراءات التي اتخذها وسيتخذها وزير الري لتنفيذ حكم مجلس الدولة في القضية رقم 35939 بتاريخ 7/6/2020 والخاص ببطلان الإجراءات الخاص بتشكيل مجلس أعلى وهيئة مكتب من أعضاء 2014، وتمكين الناجحين في 2018.