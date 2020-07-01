الصحة العالمية: مصر ضمن الدول الأعلى في وفيات كورونا بالإقليم

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن 87% من حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا، كانت في 5 بلدان بإقليم شرق المتوسط، ومنها مصر.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي للصحة العالمية، اليوم الأربعاء، حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المنظري، أن أمامنا نحو 6 أشهر، نستمر خلالها في مواجهة جائحة فيروس كورونا، موجها الشكر للدول المانحة التي ساعدت المنظمة في الوصول لغير القادرين.

وأوضح أن هناك المزيد يجب علينا تنفيذه لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كما أن تكاتف المجتمعات والمنظمات سيمكننا من الخروج بهذه الجائحة بسلام.