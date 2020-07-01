مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة الملفات الاقتصادية والاجتماعية وتداعيات "كورونا".. اليوم

كتب- محمد غايات:

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ويناقش الاجتماع عددًا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية؛ على رأسها جائحة فيروس كورونا، ومتابعة تداعيات الأزمة ومحاولات الحكومة للحد من آثارها على الاقتصاد.

ويناقش المجلس أيضًا متابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بعد أن قررت الحكومة العودة إلى الحياة اليومية تدريجيًّا بفتح عدد من قطاعات الدولة وعودة الصلاة بالمساجد وفتح المقاهي وصالات الجيم.

كما يناقش المجلس متابعة سير امتحانات الثانوية العامة ومتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.