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رسميًا.. الكهرباء تعلن بدء تلقي طلبات التقديم على العدادات الكودية في هذا الموعد

10:44 ص الثلاثاء 09 يونيو 2020
رسميًا.. الكهرباء تعلن بدء تلقي طلبات التقديم على العدادات الكودية في هذا الموعد

مؤتمر إعلان الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، ستبدأ في تلقي طلبات المواطنين المخالفين وسارقي التيار الكهربائي بطريقة غير مشروعة عبر المنصة الإلكترونية في أول يوليو المقبل.

وأضاف وزير الكهرباء في المؤتمر الصحفي الذي يعقده الآن للإعلان عن أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، إنه سيتم إعلان التفاصيل قريبا بجميع مراكز توزيع الكهرباء التابعة لكل شركة.

ومن المقرر الإعلان خلال المؤتمر عن الزيادات الجديدة والتى سيتم تطبيقها بدءا من يوليو المقبل على أن يتم تحصيلها مع فاتورة أغسطس المقبل.

واستهل الوزير المؤتمر باستعراض إنجازات قطاع الكهرباء خلال العام المالى السابق.

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء العدادات الكودية زيادة أسعار الكهرباء

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