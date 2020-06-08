​مصدر بـ"الأعلى للإعلام": قرارات مشددة ضد البرامج المخالفة الأيام المقبلة​

(مصراوي):



كشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس بصدد اتخاذ عدد من القرارات المشددة ضد البرامج المخالفة على مختلف القنوات، في ظل انتشار ظاهرة بيع الهواء والبرامج المؤجرة على قنوات مختلفة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه يجري تنسيق بين المجلس ونقابة الإعلاميين بشأن التصدي لمقدمي برامج لم يقننوا أوضاعهم بالنقابة وفقًا للقانون، سواء بالانضمام لعضوية النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة.

ولفت المصدر إلى أن المجلس لن يتهاون مع المخالفين للقانون، وسيتعامل بمبدأ المساواة مع الجميع وفقًا لما نص عليه القانون واللوائح والأكواد التي أقرها المجلس.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، قرر أمس، منع ظهور كلا من بوسي الطيار ودعاء فاروق وريم البارودي وهالة فهمي وعلا شوشة لمدة عام على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، أو لحين تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين بالقيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة.

وجاء في نص القرار، أنه جاء بعد الاطلاع على القانون 93 لسنو 2016 بشأن نقابة الإعلاميين، والقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك بعد الاطلاع على لائحتي الجزاءات والتدابير والضوابط والمعايير اللذين أصدرهما المجلس.

كما تضمن القرار أنه جاء بعد الاطلاع على كتاب نقابة الإعلاميين المتضمن قيام عدد من مقدمي البرامج بمزاولة النشاط الإعلامي دون القيد بنقابة الإعلاميين أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة بالمخالفة لقانون 93 لسنة 2016 بشأن نقابة الإعلاميين، وكذلك مذكرة لجنة الرصد بشأن البرامج الطبية التي يقدمها شخصيات غير مؤهلة وتوصية لجنة الشكاوى بشأن تقديم برامج طبية من شخصيات غير مؤهلة.