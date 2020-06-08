نائب وزير الصحة: كبار السن سيمثلون 15% من سكان مصر عام 2100

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، إنه من المتوقع أن تصل نسبة كبار السن ممن هم 65 سنة أو أكثر، إلى 15% من عدد سكان مصر بحلول عام 2100، وهذا بلا شك يحتاج إلى مزيد من الرعاية الصحية والاجتماعية والمالية.

وأشار "توفيق" في بيان اليوم الاثنين، إلى أن عدد سكان هذه الشريحة بلغ 5.5 مليون نسمة بنسبة 5.4% من السكان خلال العام الجاري 2020، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 7.9 مليون نسمة بنسبة 6.6% من السكان عام 2030، ويصل إلى 11 مليون بحلول عام 2040 بنسبة 7.9%، و15.9 مليون بحلول 2050 بنسبة 10.2% من عدد السكان.

كما أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان هذه الشريحة من السكان في عام 2070 إلى 22.7 مليون نسمة بنسبة 12.3% من السكان، و33 مليون نسمة بنسبة 15.3% من السكان عام 2100.​