أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

نائب وزير الصحة: كبار السن سيمثلون 15% من سكان مصر عام 2100

09:45 ص الإثنين 08 يونيو 2020
نائب وزير الصحة: كبار السن سيمثلون 15% من سكان مصر عام 2100

الدكتور طارق توفيق

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، إنه من المتوقع أن تصل نسبة كبار السن ممن هم 65 سنة أو أكثر، إلى 15% من عدد سكان مصر بحلول عام 2100، وهذا بلا شك يحتاج إلى مزيد من الرعاية الصحية والاجتماعية والمالية.

وأشار "توفيق" في بيان اليوم الاثنين، إلى أن عدد سكان هذه الشريحة بلغ 5.5 مليون نسمة بنسبة 5.4% من السكان خلال العام الجاري 2020، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 7.9 مليون نسمة بنسبة 6.6% من السكان عام 2030، ويصل إلى 11 مليون بحلول عام 2040 بنسبة 7.9%، و15.9 مليون بحلول 2050 بنسبة 10.2% من عدد السكان.

كما أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان هذه الشريحة من السكان في عام 2070 إلى 22.7 مليون نسمة بنسبة 12.3% من السكان، و33 مليون نسمة بنسبة 15.3% من السكان عام 2100.​

طارق توفيق كبار السن سكان مصر الرعاية الصحية

الخبر التالى:

وزير الري يفتتح المرحلة الثانية من "سحارة سرابيوم"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 32612

    عدد المصابين

  • 8535

    عدد المتعافين

  • 1198

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7055609

    عدد المصابين

  • 3446874

    عدد المتعافين

  • 403755

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"بث مباشر وتعليم هجين".. خطط الحكومة للعام الدراسي الجديد في ظل كورونا