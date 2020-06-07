"الوطنية للإعلام": 50 إصابة بكورونا بين العاملين.. واستمرار الإجراءات الاحترازية

(مصراوي):

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، أنه في إطار متابعتها اليومية وحرصًا على سلامة وصحة العاملين بها وردًا على ما أثير من شائعات متداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ليس لها أساس من الصحة، أعلنت الهيئة برئاسة حسين زين، تنفيذ العديد من الجهود والإجراءات من تواصل ومتابعة مع كافة الحالات وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة، وفقًا لبروتوكول العلاج المتبع لوزارة الصحة والتي وصل عددهم إلى 50 حالة معظمهم جاء نتيجة مخالطة خارجية وضمنهم الزملاء بالمعاش وتعافى منهم عدد 15.

وتابعت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد: "وتدعيمًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للحفاظ على سلامة وصحة العاملين بالوطنية للإعلام، تم اليوم تركيب بوابات تعقيم ببوابات دخول المبنى مع استمرار كافة أعمال التطهير والتعقيم بمختلف الأماكن وقياس درجة الحرارة للعاملين والتأكيد على الدخول للمبنى بارتداء الكمامة وأيضًا طوال فترة التواجد بالعمل ".

ولفتت الرعاية الطبية بالوطنية للإعلام، إلى أنه ردًا على ما أثير ببعض مواقع التواصل الاجتماعي فإنها تتحمل كافة تكاليف علاج وصرف أدوية لجميع العاملين بها وضمنهم الزملاء بالمعاش، كما تتحمل تكاليف العمليات التي تجرى للزملاء بدون حد أقصى وتكاليف العلاج الكيمياوي والبيولوجي.

وذكرت الرعاية الطبية، أنها تتابع كافة الحالات المصابة، للتأكد من تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة من فحوصات وعمل الآشعة والتحاليل اللازمة وتستمر المتابعة حتى تعافي الحالات، مشيرة إلى أنها مستمرة في تلقي بلاغات الحالات المشتبه بهم أو المصابة على أرقام هواتف بوحدة الطوارئ بالرعاية الطبية تعمل على مدار 24 ساعة وعلى الفور تقوم الرعاية الطبية بالتواصل لتذليل كافة العقبات أمامهم تجنبًا للتزاحم الذي يحدث في المستشفيات، بسبب صعوبة ودقة الظرف الذي تمر به البلاد.