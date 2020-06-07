"الصحة": ارتفاع الحرارة إلى ٢٦ يحد من انتشار "كورونا"
كتب- مصراوي:
قال الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، إن الدراسات الأخيرة أثبتت أن ارتفاع درجة الحرارة إلى 26 درجة مئوية يحد من انتشار فيروس كورونا، و80% من مرضى فيروس كورونا المستجد لا يسببون العدوى ويتعافون دون علاج.
وأضاف حساني، خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري، اليوم الأحد، أن ظهور النتيجة إيجابية بعد 10 أيام تعافٍ لا يعني وجود الفيروس؛ ولكن يعني أن هناك عينة ميتة من الفيروس، وبالتالي البرتوكول الآن هو مَن يتعافي لمدة 10 أيام دون أعراض يخرج من مستشفى العزل دون الحاجة إلى إجراء تحليل pcr.
وأشار مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة إلى أن نسبة الخروج من المستشفى لمصابي كورونا تبلغ نحو 50%، وسيتم تخصيص مستشفى عزل جديد بمدينة ملوي بمحافظة المنيا، نتيجة الوقت الطويل التي تحتاج إليه الحالات للتعافي؛ وهو ما يسبب ضغطًا على المستشفيات؛ حيث وصلت نسبة الخروج من المستشفي إلى نحو 10%.
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