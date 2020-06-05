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"أيقونة للجمال".. مستشار "الوزراء" ينشر صورًا جديدة لميدان التحرير

10:41 م الجمعة 05 يونيو 2020
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(مصراوي):

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، صورًا جديدة لميدان التحرير، واصفًا إياه بـ"أيقونة للجمال".

وقال يونس، في تديونة على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "الصور بعدسة الفنان سليمان العطيفى، مصور رئيس الوزراء، الذي بذل جهدًا خارقًا، ولكن لأنه فنان، فهو يستعذب اللقطة، يتذوق حلاوتها، ويذهب أي تعب أدراج الرياح مع ظهور هذه التحف للنور".

ميدان التحرير مجلس الوزراء هاني يونس

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