"أيقونة للجمال".. مستشار "الوزراء" ينشر صورًا جديدة لميدان التحرير
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
(مصراوي):
نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، صورًا جديدة لميدان التحرير، واصفًا إياه بـ"أيقونة للجمال".
وقال يونس، في تديونة على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "الصور بعدسة الفنان سليمان العطيفى، مصور رئيس الوزراء، الذي بذل جهدًا خارقًا، ولكن لأنه فنان، فهو يستعذب اللقطة، يتذوق حلاوتها، ويذهب أي تعب أدراج الرياح مع ظهور هذه التحف للنور".
الخبر التالى:وزيرة الثقافة تطلق سلسلة لقاءات فكرية على "يوتيوب"
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
29767
عدد المصابين
-
7756
عدد المتعافين
-
1126
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
6675011
عدد المصابين
-
2894476
عدد المتعافين
-
391773
عدد الوفيات
إعلان