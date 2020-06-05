الكل في "هم كورونا" سواء.. مزارعون بـ"الكمامة" بحقول كرداسة (صور)
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تصوير - محمد حسام الدين:
أضحت "الكمامة" سمّة أساسية لمختلف طوائف الشعب، لا فرق بين عامل أو موظف أو مزارع، رجل أو سيدة، الجميع في "هم كورونا" سواءً، يخافون على أنفسهم وذويهم أن تطالهم العدوى، فيحصدون خوفًا على خوف.
من "غيطان كرداسة" بالجيزة، وقف مجموعة من المزارعين وسط حقولهم يتابعون أعمالهم اليومية، لكن شيئًا جديدة فرض نفسه على حياتهم، دفعهم لارتداء "الكمامة" تجنبًا لعدوى فيروس كورونا.
كانت وزارة الصحة كشفت أن محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية) تستحوذ منفردة على 50% من عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا، والتي بلغ عددها حتى مساء أمس الخميس، 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.
وناشدت وزارة الصحة، الجميع بارتداء الكمامة خلال أعمالهم اليومية بعيدًا عن المنزل؛ منعًا للإصابة بفيروس كورونا، إذ ترى أنها من ضمن عوامل الوقاية للأفراد بشرط ارتدائها بطريقة صحيحة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
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29767
عدد المصابين
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7756
عدد المتعافين
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1126
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
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6675011
عدد المصابين
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2894476
عدد المتعافين
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391773
عدد الوفيات
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