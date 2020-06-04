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القومي للمرأة ينعى كريمة رئيس جمعية "الحق في الحياة" للعناية بذوي الإعاقة

08:40 م الخميس 04 يونيو 2020
القومي للمرأة ينعى كريمة رئيس جمعية "الحق في الحياة" للعناية بذوي الإعاقة

رانيا سمرة

كتبت - نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسه الدكتورة مايا مرسي، بخالص التعازى إلى ناني صالح مؤسس ورئيس مجلس إدارة «جمعية الحق في الحياة" للعناية بذوي الإعاقة، وأسرتها فى وفاة نجلتها رانيا سمرة، من ذوى الإعاقة، التي وافتها المنية، إثر اصابتها بفيروس كورونا المستجد.

و أعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق حزنها وأسفها لوفاة رانيا سمرة، وتقدمت بأحر التعازي والمواساة لناني صالح و لأسرة الفقيدة، داعية الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة، برحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وأصدقائها الصبر والسلوان .

المجلس القومي للمرأة مايا مرسي فيروس كورونا جمعية الحق في الحياة

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