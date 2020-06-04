الكنيسة القبطية: تقديم الدعم الطبي والنفسي لمرضى كورونا

كتب- مصراوي:



أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر، مواصلة جهودها بشكل يومي من خلال إيبارشياتها المختلفة، لمواجهة فيروس كورونا، والتي لم تقتصر على الدعم الروحي والمعنوي فقط، بل المادي والطبي أيضًا.



وأطلقت إيبارشية كنائس شبرا الجنوبية تحت رعاية الأنبا مكاري، أسقف عام كنائس شبرا الجنوبية، لجنة لمساندة مرضى فيروس كورونا المستجد.



وتقدم اللجنة دعمًا روحيًا ومعنويًا ونفسيًا وطبيًا "استشارات طبية"، ومادية أيضًا عند الاحتياج لحالات الإصابة أو الاشتباه.



وخصصت الإيبارشية، رقمًا خاصًا للتواصل مع بعض الأطباء لتقديم الاستشارات الطبية مجانًا للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد أو المشتبه بهم.



ويأتي إطلاق هذه اللجنة في إطار حرص الكنائس على مساعدة ودعم مرضى كورونا ضمن الدور الإنساني الذي تحرص الكنيسة على أدائه بشكل دائم بالمجتمع المصري.



كما خصصت كنيسة مارجرجس بمدينة قليوب قائمة بعدد من الأطباء والصيادلة من أبناء الكنيسة، مع إتاحة الاتصال بهم في أوقات محددة من اليوم، لتقديم المعونات والدعم الطبي.



وقال القس مرقوريوس دميان، كاهن الكنيسة في رسالة عبر الهاتف لأبناء الكنيسة: "شعب الكنيسه المبارك في ظل الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا فالبعض يحتاج إلى استشارة طبية بالتليفون بكيفية التعامل مع هذا الفيروس وخاصة أن العزل المنزلي أصبح ضرورة في هذه الأيام، لذلك نظمت الكنيسة مجموعة من الأطباء والصيادلة الخدام لخدمة الشعب والرد تليفونياً على الاستفسارات والرد على أي معلومة خاطئة تداولها وسائل التواصل الاجتماعى بخصوص فيروس كورونا".



وإيمانًا من الكنيسة بدور العلم والطب، أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسوان، ممثلة في الأنبا هدرًا مطران أسوان، بيانًا تحذيريًا لأبنائها الأقباط من بعض الأفراد الذين يقومون بتوزيع ماء وزيت بركة يدّعون أنه يشفى من مرض كورونا، وينتحلون صفة انتمائهم لإيبارشية أسوان.



وأكدت الكنيسة، في بيانها، أنها تثق في الإيمان بأسرار الكنيسة وفاعليتها، ولكن السعي وراء الغيبيات لهو بعيد كل البعد عن هذا الإيمان، كما أن التنقل بين منازل الأهالي في هذه الفترة ليس من الحكمة أو المسئولية الوطنية أو المجتمعية والتي تحرص الكنيسة دوما عليها، ولذا فهؤلاء الأشخاص لا يمثلون الكنيسة في أسوان ولم تكلفهم الكنيسة بأي عمل من هذا النوع.



ودعت الكنيسة إلى عدم التعامل مع أشخاص مجهولين، وبالأحرى في هذه الأيام التي تمر بها البلاد والعالم بهذا الوباء المنتشر.



وأصدر الأنبا مكاريوس، أسقف عام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا، قرارًا إدارايًا يمنع كهنة الإيبارشية من المشاركة في مواكب الجنازات، واقتصار مشاركتهم على صلوات الجناز فقط.