بعد شكاوى من نشره لكورونا.. الجيزة: ردم حمام سباحة بالمنصورية
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كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت محافظة الجيزة، غلق وردم حمام سباحة بناحية المنصورية حفاظا على صحة المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.
وقال اللواء لبيب، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، إن ذلك جاء استجابة لشكاوى المواطنين من وجود حمام سباحة بناحية المنصورية يتسبب في انتشار ڤيروس كورونا المستجد تم تشميع الحمام.
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