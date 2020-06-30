محنة صعبة.. مستشار رئيس الوزراء يحكي تجربته بعد تعافيه من فيروس كورونا

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تعافيه هو وزوجته من فيروس كورونا، بعدما أصيبا منذ أسبوعين.

وقال يونس عبر الصفحة الشخصية بموقع "فيسبوك: "على مدى نحو أسبوعين تقريبا، كنت في عزل منزلي أنا وزوجتى، بعد أن أثبتت التحاليل إيجابية حالتينا بفيروس كورونا، وبفضل من الله ونعمة تم الشفاء".

وجاءت رسالة يونس على النحو التالي:

"الحمد لله الذي لا يكافئ نعمه شكر ولا حمد، على مدى نحو أسبوعين تقريبا، كنت فى عزل منزلى أنا وزوجتى، بعد أن أثبتت التحاليل إيجابية حالتينا بفيروس كورونا، وبفضل من الله ونعمة، تم الشفاء، كنت على ثقة ويقين بربى، مطمئن القلب، والحمد لله لم يخذلني يوما.. أحمد الله كثيرا أننا لم نعانِ محنة المرض وآلامه، فلم تكن هناك سوى أعراض بسيطة للغاية، ولكن عانينا محنة إنسانية صعبة، فى فراق بناتنا طوال هذه الفترة، ولأول مرة، حيث ذهبن للإقامة مع أهلى بالقرية.

ويكفى أن أحدثكم عن إحداهما ذات السنوات الأربع، التى هاتفت أمها ذات ليلة، وهى منهارة من البكاء، وتقول لها: هو بكره مش هييجى، كل يوم يقولولى بكرة، بكرة هشوفكم، ومش بييجى، وعلمت فى اليوم التالى أنها لم تذق طعم النوم إلا مع ظهور الصباح، بعد أنهكها البكاء.

قصص وحكايات إنسانية مؤلمة عشتها طوال هذه الأيام، التي مرت كشهور، خاصة مع متابعة طوال اليوم لحالات أصيبت بالفيروس، سواء لأقارب، أو أناس لا أعرفها، وفى الوقت نفسه، كنت أؤدى عملى من المنزل، والحمد لله، وكأننى فى مكتبى. حاولت أن أفصل، مثلما قالوا لى، وأغلق هاتفى، ولكنى فشلت، نعم فشلت، وظللت أتابع عملى، مثلما هو دأبى كل يوم".