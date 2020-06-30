تحذير و5 نصائح.. الأرصاد: طقس الأربعاء حار والدرجات ترتفع بدءا من الخميس

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس الأربعاء، موضحة أن الأحوال الجوية تشهد طقسا حارا على القاهرة والوجه البحري بدرجة حرارة تبلغ 36 درجة مئوية.

وقالت "شاكر"، في تصريح لمصراوي، اليوم، إنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع وجود رياح نشطة.

وأضافت أن الطقس لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وعلى وجنوب الصعيد سيكون الطقس معتدل أيضا.

وأوضحت أن درجات الحرارة تبلغ على القاهرة 36 درجة مئوية، وتتراوح على السواحل الشمالية بين 29-30، وتبلغ على شمال الصعيد 36، وتتراوح على جنوب الصعيد بين 40-41 درجة مئوية.

وأشارت وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن البلاد ستشهد بداية من يوم الخميس المقبل، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة بمعدل درجتين.

وحذرت المواطنين، من التعرض لأشعة الشمس المباشرة فترات طويلة لتجنب التعرض لضربات الشمس، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتي تتخطى 40 درجة في بعض المناطق.

ونصحت شاكر المواطنين بزيادة معدلات شرب المياه والسوائل خلال ساعات النهار نتيجة ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية والمنافذ المغلقة.

وناشدت المواطنين عدم الوقوف في الأماكن المزدحمة قدر الإمكان حفاظا على الجميع، خاصةً الأطفال ومرضى ضيق التنفس وكبار السن، مع ارتداء غطاء واقي للرأس "كاب أو شمسية" خلال ساعات النهار.​

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