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قصر البارون أبرزها.. تعرف على أهم الافتتاحات الأثرية في الفترة المقبلة

02:19 م الأربعاء 03 يونيو 2020
قصر البارون أبرزها.. تعرف على أهم الافتتاحات الأثرية في الفترة المقبلة

الدكتور مصطفى وزيري

كتب- مصراوي:

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن التزام المجلس بالانتهاء من مشروعات ترميم وتطوير المناطق والمتاحف وجاهزيتها للافتتاح يأتي وفق الجدول الزمني المحدد لها مسبقًا.

جاء ذلك خلال استعراض وزيري، اليوم الأربعاء، خطة الافتتاحات الأثرية خلال الفترة الزمنية المقبلة، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

وتضم هذه الافتتاحات متاحف كل من العاصمة الإدارية الجديدة وشرم الشيخ وكفر الشيخ والمركبات الملكية ببولاق والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ومطار القاهرة وقصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة.

ووجه وزير السياحة والآثار، خلال الاجتماع، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للافتتاحات والاستعدادات لمرحلة إعادة فتح المتاحف والمواقع الأثرية للزائرين وفقًا لضوابط السلامة الصحية المعتمدة، لإقامة عنصر جذب فريد ومتميز للمقاصد السياحة الثقافية في مصر.

مصطفى وزيري المجلس الأعلى للآثار مشروعات ترميم وتطوير المناطق

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