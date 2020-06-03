المجموعة الوطنية الأوقاف: حاجز المكتب الواقي يدخل حيز التنفيذ
كتب - محمود مصطفى:
أعلنت المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، دخول حاجز المكتب الواقي من فيروس كورونا، حيز التنفيذ بدءا من اليوم الأربعاء.
وأكدت المجموعة في بيان لها، الأربعاء، أن ذلك يأتي في إطار تعزيز منتجاتها لخطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبعد إنتاجها لقناع الوجه الواقي والكمامة القطنية القابلة للغسيل وإعادة الاستخدام.
ونشرت وزارة الأوقاف، صور للدكتور محمد مختار جمعة، كأول المستخدمين لحاجز المكتب الواقي من فيروس كورونا.
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