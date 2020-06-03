أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

المجموعة الوطنية الأوقاف: حاجز المكتب الواقي يدخل حيز التنفيذ

12:08 م الأربعاء 03 يونيو 2020
المجموعة الوطنية الأوقاف: حاجز المكتب الواقي يدخل حيز التنفيذ

محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، دخول حاجز المكتب الواقي من فيروس كورونا، حيز التنفيذ بدءا من اليوم الأربعاء.

وأكدت المجموعة في بيان لها، الأربعاء، أن ذلك يأتي في إطار تعزيز منتجاتها لخطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبعد إنتاجها لقناع الوجه الواقي والكمامة القطنية القابلة للغسيل وإعادة الاستخدام.

ونشرت وزارة الأوقاف، صور للدكتور محمد مختار جمعة، كأول المستخدمين لحاجز المكتب الواقي من فيروس كورونا.

محمد مختار جمعة المجموعة الوطنية الأوقاف حاجز المكتب الواقي فيروس كورونا

الخبر التالى:

برلمانية تطالب الحكومة بتأجيل امتحانات الثانوية العامة حفاظًا على صحة الطلاب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 27536

    عدد المصابين

  • 6827

    عدد المتعافين

  • 1052

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6431438

    عدد المصابين

  • 2945806

    عدد المتعافين

  • 379732

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان