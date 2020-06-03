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الأزهر ينعى الدكتور عبدالفضيل القوصي:"كرس حياته لنشر الفكر الوسطي"

10:30 ص الأربعاء 03 يونيو 2020
الأزهر ينعى الدكتور عبدالفضيل القوصي:"كرس حياته لنشر الفكر الوسطي"

الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي

كتب - محمود مصطفى:

نعى الأزهر الشريف عند الله تعالى، العالم والمفكر الإسلامي، الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي، عضو هيئة كبار العلماء، وزير الأوقاف المصري الأسبق نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والذي وافته المنية صباح اليوم، الأربعاء، عن عمر ناهز 76 عامًا.

وأكد الأزهر، في بيان له، الأربعاء، أن التاريخ سيظل يذكر العالم الجليل بمؤلفاته القيّمة في مجال العقيدة والفلسفة، والتي غذت العقل والروح وأثرت الفكر العربي والإسلامي وناقشت القضايا الفكرية للأمة وأسهمت في وضع حلول لها، والتي كان أبرزها؛ موقف السلف من المتشابهات بين المثبتين والمؤولين، جوانب من التراث الفلسفي في الإسلام، أسباب الأزمة المعاصرة التي يعيشها الإنسان، في التجديد وما إليه.

وأكد الأزهر، أن المفكر الراحل كرس حياته لنشر الفكر الإسلامي الوسطي، وقاد جهودًا كبيرة في نشر ذلك من خلال المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في عدد كبير من دول العالم الإسلامي، ومن خلال تقلده العديد من المناصب الأكاديمية والوزارية المرموقة، فعمل نائبًا لرئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، ووزيرا للأوقاف، وتم اختياره عضوا بهيئة كبار العلماء بالأزهر، ونائبًا لرئيس مجلس إدارة الرابطة العالمية لخريجي الأزهر الشريف.

وتقدم الإمام الأكبر بخالص العزاء إلى أسرة المفكر الراحل والعالم الإسلامي وطلبة العلم في وفاة العالم الجليل، داعيا المولى عز وجل أن يجعل ما قدمه للإسلام والعلوم الشرعية شفيعا له عند ربه، وأن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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