​متحدث الرئاسة ينشر صور تفقد السيسي لقصر البارون إمبان عقب افتتاحه

(مصراوي):



نشر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صور تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقصر البارون إمبان في مصر الجديدة، عقب افتتاح أعمال تطويره وترميمه.

يأتي هذا في إطار نشاط الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، وافتتاحه عدد من المشروعات القومية والمحاور والطرق والكباري، في منطقة شرق القاهرة.