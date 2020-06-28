"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي العنب في يوليو
كتب- أحمد مسعد:
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي العنب مراعاتها، خلال شهر يوليو تمثلت في الآتي:
أولًا- أهم المعاملات:
1- جمع ثمار الأصناف المبكرة مثل الفيومي والنباتي بأراضي الوادي وفي آواخر الشهر البدء في جمع ثمار لأصناف متوسطة النضج مثل الإيطالي والروزاكي والموسكات.
2- إيقاف الرش بالمبيدات والمكافحة قبل الجمع بـ(2 -3) أسابيع.
ثانيًا- الري:
شهر يوليو السنة الأولى 8 لتر/يوم، السنة الثانية 18 لتر/ يوم، السنة الثالثة 28 لتر/ يوم، السنة الرابعة 32-36 لتر/ يوم.
- منع الري في مزارع الدلتا (الأراضي الطينية) عند بدء النضج لزيادة نسبة السكر بالحبات وذلك حتى جمع المحصول وعند ملاحظة علامات العطش علي الأشجار تعطي رية خفيفة على الحامي.
- تروى الأصناف التي تم جمع ثمارها للمساعدة في نضج الخشب.
- إعادة وضع الشعب للأفرع الحاملة للعناقيد القريبة من سطح الأرض وذلك في التربية الرأسية.
ثالثًا- المكافحة:
1- مقاومة الحشائش بالعزيق أو بمبيدات الحشائش المناسبة للأصناف متأخرة النضج.
2- مقاومة البياض الدقيقي في الأصناف متأخرة النضج ملاثيون 3في الألف.
3- المقاومة الوقائية ضد مرض البياض الزغبي خاصة في المناطق شديدة الرطوبة.
4- مكافحة العصافير التي تسبب جروح بالحبات مما يتسبب في الاصابة بالأعفان لمكافحة العصافير يرش فيزار ول 1ك/فدان في بداية الإثمار ويحزر الرش قرب النضج.
5- مكافحة أعفان الثمار وحفارات الساق وآفات الجاسيد والأكاروسات والبق الدقيقي والذبابة البيضاء بالمبيدات الموصي بها.
6- مقاومه أعفان الثمار وذلك بـــروفرال 100جم /100لتر ماء أو سومسيلكس 50جم /100لتر ماء وذلك رشتين كل 15 يوم إذا لزم.
7- مقاومة حفار الساق بـ"باسودين" 60% بمعدل 300 سنتيمتر مكعب /100 لتر ماء بعد جمع المحصول للأصناف المبكرة.
8- مقاومة دودة ثمار العنب، وتؤدي هذه المكافحة إلى مكافحة دودة فراشة الندوة العسلية التي تتميز بلونها البني ووجود خطين جانبيين لونهما بني غامق أو أسود.
9- مكافحة (الجاسيد - الأكاروس - البق ألدقيقي - الذبابة البيضاء - جعل الخوخ العنب).
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