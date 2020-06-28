الإعلامية داليا أبو عمر تعلن تعافيها من فيروس كورونا

(مصراوي):



أعلنت الإعلامية داليا أبو عمر، شفاءها من فيروس كورونا، وقالت في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيبسوك": "صباح الخير أنا خفيت الحمدلله عدت على خير.. ‏المهم بقى أن كورونا هانم أدتني كل الأعراض بسخاء حتى الأعراض النادرة والأعراض اللي بتيجي للأطفال كانت عامل باكديج لطيف ليّ الصراحة الست كريمة وسخية، لكن جت بقي عند أجسام مضادة، وقالت لك لاء".

وأضافت داليا: "أنا طبيًا خفيت وماحدش رجاءً يدخل يقولي إزاي مفيش أجسام مضادة، لأن للأسف مش كل الناس بتكون أجسام مضادة حسب شرح الدكتور، دي حاجة متعلقة بالمناعة وأنا مناعتي ضعيفة.. المهم الفيروس ده شرير، ونصيحة بما أن مافيش معلومة بتقول جسمك هيتعامل معاه إزاي فبلاش تقرب منه ولا تخليه يقرب منك.. شكرًا لكل اللي سأل عليا ربنا يخليكم وربنا ما يحرمني من سؤالكم".

وكانت أبو عمر، كشفت تفاصيل تجربة إصابتها ‏بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عقب إعلان إصابتها منذ ‏‏31 مايو من الشهر الماضي، وقالت: "أنا في اليوم الـ13 من ‏العزل المنزلي، بعد إصابتي بفيروس كورونا، وبشكر كل الدكاترة ‏اللي خلوني كويسة وقادرة أكلمكوا، الحمد لله بدأت أتعافى بشكركم ‏جدًا على دعواتكم المستمرة، كنتوا بتسألوا عليا ليل نهار وكنتم ‏بتحاولوا تخلوني أقوى".‏

وأضافت: "أنا واحدة من الناس التي اتخذت حذرها جدا، وكنت ‏أعقم نفسي في كل وقت وملتزمة بالكمامة وغسل اليدين ولا أعرف ‏من أين تم نقل الفيروس إلي، أنا شخص واخدة احتياطاتي طول ‏الوقت، أكيد عملت غلطة خلتني أصاب بالفيروس‎".