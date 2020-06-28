هددوه بالسلاح.. الزناتي يشكر أمن سوهاج لضبطه المتهمين بتهديد مُدرس يراقب بامتحانات الثانوية

قال خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم الأحد، إنه يشكر مديرية أمن سوهاج؛ لسرعة القبض على المتهمين في واقعة استيقاف معلم وتهديده بالسلاح، في محاولة لترهيبه والتراجع عن إخلاصه في العمل بتشديد المراقبة بإحدى لجان الثانوية العامة بسوهاج ومنع أية محاولة غش.

ووجه الزناتي رسالة شكر إلى المعلم؛ لإخلاصه في عمله والتفاني فى تأدية رسالته، خلال المراقبة بامتحانات الثانوية العامة؛ لمنع الغش، رغم التهديدات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام مجموعة من الأشخاص باستيقاف سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي متجهة من مركز دار السلام بسوهاج إلى مركز نجع حمادي يستقلها مجموعة من الملاحظين على أعمال امتحانات الثانوية العامة، ومحاولة تهديد المعلم بسلاح ناري بزعم تشدده في أعمال المراقبة على أقاربهم في الامتحانات، إلا أنهم لم يتمكنوا من اقتياده بعدما فر سائق السيارة منهم، وعلى الفور حرر المدرس محضرًا في مركز شرطة نجع حمادي بالواقعة، وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين، وتجرى الآن تحقيقات النيابة.

وفور علمه بالواقعة، وجَّه خلف الزناتي نقيب المعلمين، كلًّا من شاكر أبو بكر رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بنجع حمادي، وسمير عبد الستار رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بمركز دار السلام، بسرعة التواصل مع المعلم ومتابعة ملابسات الواقعة، وتكليف محامٍ من النقابة بمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

وأوضح كل من رئيس اللجنة النقابية بنجع حمادي ورئيس اللجنة النقابية بمركز دار السلام، أنهما ذهبا إلى منزل المدرس للاطمئنان على صحته، ومتابعة نقابة المعلمين الإجراءات القانونية بما يحفظ له أمنه.