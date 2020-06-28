صور| التزام مقاهي وسط البلد بإجراءات مكافحة كورونا لليوم الثاني

كتب- محمد نصار:

تصوير- كريم أحمد:

واصلت مقاهي وسط البلد لليوم الثاني على التوالي الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ورصدت عدسة مصراوي التزام مقاهي وسط البلد بقياس درجات الحرارة للموطانين المترددين عليها مع الحرص على تحقيق التباعد الاجتماعي بين روادها إلى جانب القيام بحملات تطهير وتعقيم مستمرة.

وسمحت الحكومة بإعادة فتح المقاهي والمطاعم لاستقبال الرواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى إلى حين إشعار آخر مع الالتزام مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

وشددت الحكومة على ضرورة ترك مسافة لا تقل عن (2) متر بين طاولات الطعام، و(1) متر بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصى (6) أشخاص على المائدة، مع تشغيل المصاعد -إن وجدت- بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية وغلق أماكن ألعاب الأطفال.