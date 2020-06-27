برلمانية تشيد بدور وزارة الهجرة في الحفاظ على حقوق مصر بمياه النيل

(مصراوي):

أشادت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بدور وزارة الهجرة في دعم الدولة المصرية في قضية سد النهضة، واستغلال إمكانياتها لحشد المجتمع الدولي مع مصر.

وأوضحت النائبة في بيان لها: "الوزارة انتجت فيلمًا تحت عنوان النيل حياتنا، للتعريف بحق مصر التاريخي في مياه النيل، لتأكيد الحق التاريخي والشرعي لمصر في مياه النيل".

وأشارت: "لم تكتف الوزارة بإصدار الفيلم، ولكن حرصت على تسويقه ونشره في دول مختلفة وبلغات الإنجليزية والفرنسية والأسبانية والإيطالية والروسية والصينية، إضافة إلى اللغة العربية".