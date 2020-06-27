أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

فرج عامر: إعدام الإرهابي المسماري أثلج صدور المصريين

04:27 م السبت 27 يونيو 2020
فرج عامر: إعدام الإرهابي المسماري أثلج صدور المصريين

المهندس محمد فرج عامر

قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تنفيذ السلطات المصرية، اليوم السبت، حكم الإعدام في الإرهابي عبد الرحيم محمد المسماري، في قضية حادث الواحات، أثلج صدور المصريين، وثأر لدماء الشهداء الذين راحوا ضحية هذا الإرهاب الغاشم.

وأوضح عامر، في بيان له اليوم السبت، أن الدولة المصرية لن تهدأ حتى تأخذ بالثأر لشهدائها؛ فالقوات المسلحة ستظل عيون مصر الساهرة لحماية أمنها واستقرارها، وأنها على أتم الاستعداد للتضحية بأرواحها في سبيل الحفاظ على الأمن القومي المصري وحماية الشعب المصري.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الجيش المصري لن يترك شبرًا من أرض مصر، وحازم في تطهير مصر من الإرهاب ومحاربة أعداء الوطن الذين يريدون العبث بمقدرات الشعب المصري.

فرج عامر السلطات المصرية إعدام الإرهابي المسماري عبد الرحيم محمد المسماري

الخبر التالى:

برلماني لرئيس الحكومة: ما موقف الموظفين أصحاب الإجازات الاستثنائية بعد قرار التعايش مع "كورونا"؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 62755

    عدد المصابين

  • 16737

    عدد المتعافين

  • 2620

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9832349

    عدد المصابين

  • 5309813

    عدد المتعافين

  • 494657

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:التعايش مع كورونا.. اليوم الأول لعودة المطاعم والمقاهي وفتح دور العبادة (تغطية خاصة)