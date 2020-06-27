مجلس الوزراء يوافق على طلب وزارة العدل بإعادة تسمية المحاكم الابتدائية

كتب- محمد الصاوي:

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم الخميس الماضي على طلب وزير العدل المستشار عمر مروان بالعودة إلى أسماء المحاكم الابتدائية المنشأة والمعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 2015 طبقاً لما ورد في هذا القانون.

فتكون محكمة جنوب بنها الابتدائية بدلاً من محكمة شبرا الخيمة ، ومحكمة جنوب الجيزة الابتدائية بدلاً من محكمة 6 أكتوبر ، ومحكمة شرق طنطا الكلية بدلاً من محكمة المحلة الكبرى ، وغيرها من المحاكم التي شملها القانون المذكور سواء المستحدثة أو المعدل اختصاصاتها.

وقد تم إخطار قطاعات وزارة العدل المعنية لتفعيل الأسماء القانونية للمحاكم الابتدائية على ضوء ما جاء في القانون رقم 93 لسنة 2015 وموافقة مجلس الوزراء على ذلك.